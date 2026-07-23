Почти вся Грузия осталась без света из-за масштабного блэкаута
Киев • УНН
В ночь на 24 июля в Тбилиси и других городах Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Причины блэкаута на данный момент неизвестны, официальные органы не предоставили объяснений.
В ночь на 24 июля в Тбилиси и ряде других городов Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, которое охватило почти всю страну. Об этом сообщает Радио Свобода Грузия, пишет УНН.
Детали
По информации издания, электроснабжение одновременно исчезло почти во всех районах столицы, а также во многих других регионах страны.
На момент публикации Государственная электросистема Грузии, а также энергокомпании Telasi и Energo-Pro не предоставили официальных объяснений относительно причин масштабного блэкаута.
Радио Свобода Грузия сообщило, что пытается получить дополнительную информацию, а материал будет обновляться после появления новых официальных данных.
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