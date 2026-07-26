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Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют по статье о диверсии

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за аварийных отключений электроэнергии 24-25 июля. Расследование ведется по статье о диверсии.

Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют по статье о диверсии

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело в связи с масштабными аварийными отключениями электроэнергии, произошедшими 24 и 25 июля по всей стране. Расследование открыто по статье о диверсии, сообщила Служба государственной безопасности Грузии, пишет УНН.

Детали

В спецслужбе отметили, что следствие ведется по статье 318 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает ответственность за действия, направленные на создание угрозы государственным интересам путем препятствования нормальному функционированию или повреждения либо уничтожения государственных предприятий и других важных объектов.

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В Службе государственной безопасности подчеркнули, что производство открыто из-за неоднократных аварийных отключений электроэнергии, охвативших территорию всей страны.

В спецслужбе пообещали информировать о ходе расследования

В ведомстве заявили, что общественность будут постепенно информировать о ходе расследования.

Служба государственной безопасности Грузии будет постепенно информировать общественность о ходе расследования

– сообщили в спецслужбе.

Причины масштабных отключений электроэнергии официально пока не называются. Расследование продолжается.

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Степан Гафтко

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