Египет впервые подвергся удару на фоне распространения конфликта между США и Ираном

Пожар, вспыхнувший в среду на двух судах в египетском средиземноморском порту Дамиетта, был вызван беспилотником, заявило правительство Египта. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за инцидент, добавили представители властей. Он произошел во время грузовых операций на терминале сжиженного природного газа. О пострадавших или погибших не сообщалось.

Морская компания по управлению рисками Marisks в среду заявила, что поврежденные суда были перемещены за пределы порта. В четверг администрация порта сообщила, что работа продолжается "с полной эффективностью".

Порт продолжает предоставлять свои морские и логистические услуги круглосуточно без перерывов, удовлетворяя потребности судоходных компаний и всех пользователей порта - говорится в заявлении администрации порта Дамиетта.

Если будет подтверждено, что это была преднамеренная атака, компания Marisks заявила, что это будет означать значительное расширение регионального противостояния на энергетическую инфраструктуру Средиземноморья.

Отмечается, что это первый случай, когда египетская инфраструктура подверглась удару в условиях расширения войны.

В Египте заявили о пожаре на двух судах в ключевом порту