Призывал к ядерному удару по Украине — российскому режиссёру Владимиру Бортко сообщили о подозрении

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на российского режиссера, сценариста и экс-депутата госдумы рф Владимира Бортко. Ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Детали

По материалам дела, фигурант использует многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-платформ для оправдания полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины.

В своих интервью кремлевским пропагандистам он предложил военно-политическому руководству россии нанести по нашему государству удар тактическим ядерным оружием.

Отметим, что Бортко является автором и режиссером российских фильмов и телесериалов, в частности "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

В то же время с 2011 по 2021 год он был депутатом госдумы рф, где публично поддерживал захват Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей.

После начала полномасштабной войны фигурант неоднократно выступал в эфирах росТВ, во время которых ставил под сомнение Украинскую государственность и призывал к полной оккупации всей территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Владимиру Бортко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников с использованием средств массовой информации).

Продолжаются комплексные меры для привлечения подозреваемого к ответственности за преступления против национальной безопасности Украины.

Досудебное расследование проводится при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.