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«Давно не проходила в наших сводках» — Игнат заявил, что во время ночной атаки могли быть применены северокорейские ракеты KN-23

Киев • УНН

 • 26845 просмотра

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил о вероятности использования россией ракет KN-23 во время ночной атаки на Украину. Подтверждения применения этих ракет пока нет.

«Давно не проходила в наших сводках» — Игнат заявил, что во время ночной атаки могли быть применены северокорейские ракеты KN-23

В ночь на 30 июля во время воздушной атаки на Украину Россия могла применить северокорейские ракеты KN-23, которыми уже давно не атаковала. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Суспільне", передает УНН.

Детали

Были применены противокорабельные ракеты "Оникс", "Циркон". Это то, что мы относим к баллистическим. Также "Искандер-М", С-400, или KN-23. Даже северокорейские ракеты сейчас появились в сводках, потому что наши дежурные силы, наша разведка не исключают вероятности применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не проходила в наших сводках, но сегодня она снова появилась

- сказал Игнат.

Он отметил, что относительно KN-23, на данный момент нет подтверждения, была ли она применена, но такая вероятность не исключается.

Напомним

россия ночью атаковала Украину 74 ракетами, в том числе 4 "Цирконами" и 9 баллистическими типа "Искандер", и 284 дронами, сбито или подавлено 55 ракет, в частности 1 баллистическую, и 265 беспилотников, относительно восьми ракет уточняется.

Павел Башинский

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