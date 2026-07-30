В Украине с 1 августа вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%

В Украине вступают в силу изменения в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки: это предусмотрено приказом Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, публикация решения ожидается 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Этому предшествовало завершение всех предусмотренных законодательством процедур согласования, после чего приказ был зарегистрирован Министерством юстиции Украины" - говорится в сообщении.

Приказ предусматривает индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификацию тарифов на перевозку порожних вагонов. Ранее эти тарифы зависели от того, какой груз в них предварительно перевозился, хотя это никак не связано с себестоимостью транспортировки, пояснили в УЗ.

Это первый пересмотр грузовых тарифов с 2022 года. Все это время Укрзализныця продолжает работать под постоянными российскими обстрелами. Практически ежедневно разрушается железнодорожная инфраструктура, гибнут и получают ранения железнодорожники - говорится в сообщении.

Повреждено более 460 локомотивов и развернуты масштабные работы по их ремонту и восстановлению, которые требуют ритмичного финансирования. Несмотря на критический дефицит ресурсов, движение поездов не прекращается, а все важные для экономики и обороны страны перевозки обеспечиваются.

Кабмин передаст "Укрзализныце" три арестованных тепловоза Белорусской железной дороги

Укрзализныця отмечает, что с момента последней индексации тарифов промышленная инфляция выросла более чем вдвое. Только дополнительные расходы на электроэнергию по сравнению с 2023 годом увеличились для железной дороги более чем на 15 млрд грн, существенно подорожали топливо, материалы, ремонты, оборудование и другие составляющие себестоимости перевозок.

При этом компания последние 2,5 года не имела финансовой возможности индексировать заработную плату железнодорожников, которая сегодня существенно отстает от средней по стране и опустилась на одно из последних мест среди отраслей промышленности.

По оценкам компании, отсрочка индексации за последние годы обеспечила грузоотправителям положительный экономический эффект в более чем 100 млрд грн. Даже в этом году запланированная на 1 января индексация была перенесена на вторую половину года.

Для обеспечения стабильной работы компании Укрзализныця предложила повысить тарифы на 45%. После многочисленных консультаций с крупнейшими грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями и другими участниками рынка было достигнуто компромиссное решение: провести индексацию в два этапа: на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% с 1 января 2027 года.

Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства