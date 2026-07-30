В Украине с 1 августа вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%

$45.670.1351.060.01
ukenru
13:49 • 1148 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
13:26 • 8116 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозреваютPhoto
13:17 • 9746 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 9542 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Эксклюзив
12:41 • 12720 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
11:25 • 18310 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 19911 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
09:59 • 16870 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
4 ноября, 07:37 • 23957 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
4 ноября, 06:33 • 22155 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 22706 просмотра
Российские БМПТ «Спиридон» заметили с необычной противодроновой защитой вместо бронированных «мангалов»4 ноября, 04:16 • 7760 просмотра
Что празднуют 4 ноября в Украине и мире4 ноября, 04:55 • 5338 просмотра
Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску4 ноября, 05:20 • 7536 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 17526 просмотра
публикации
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 4918 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 12716 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 58163 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 70101 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 76816 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Леонид Кравчук
Леонид Кучма
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 9760 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 22706 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 31932 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 18405 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 24093 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FAB-500
Financial Times
Дипломатка

В Украине с 1 августа вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

С 1 августа в Украине вступают в силу изменения в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, предусматривающие индексацию на 30%. Это первый пересмотр тарифов с 2022 года, который происходит из-за роста расходов на электроэнергию и инфляцию.

В Украине с 1 августа вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%

В Украине вступают в силу изменения в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки: это предусмотрено приказом Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, публикация решения ожидается 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Этому предшествовало завершение всех предусмотренных законодательством процедур согласования, после чего приказ был зарегистрирован Министерством юстиции Украины"

- говорится в сообщении.

Приказ предусматривает индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификацию тарифов на перевозку порожних вагонов. Ранее эти тарифы зависели от того, какой груз в них предварительно перевозился, хотя это никак не связано с себестоимостью транспортировки, пояснили в УЗ.

Это первый пересмотр грузовых тарифов с 2022 года. Все это время Укрзализныця продолжает работать под постоянными российскими обстрелами. Практически ежедневно разрушается железнодорожная инфраструктура, гибнут и получают ранения железнодорожники

- говорится в сообщении.

Повреждено более 460 локомотивов и развернуты масштабные работы по их ремонту и восстановлению, которые требуют ритмичного финансирования. Несмотря на критический дефицит ресурсов, движение поездов не прекращается, а все важные для экономики и обороны страны перевозки обеспечиваются.

Кабмин передаст "Укрзализныце" три арестованных тепловоза Белорусской железной дороги25.06.26, 18:07 • 5675 просмотров

Укрзализныця отмечает, что с момента последней индексации тарифов промышленная инфляция выросла более чем вдвое. Только дополнительные расходы на электроэнергию по сравнению с 2023 годом увеличились для железной дороги более чем на 15 млрд грн, существенно подорожали топливо, материалы, ремонты, оборудование и другие составляющие себестоимости перевозок.

При этом компания последние 2,5 года не имела финансовой возможности индексировать заработную плату железнодорожников, которая сегодня существенно отстает от средней по стране и опустилась на одно из последних мест среди отраслей промышленности.

По оценкам компании, отсрочка индексации за последние годы обеспечила грузоотправителям положительный экономический эффект в более чем 100 млрд грн. Даже в этом году запланированная на 1 января индексация была перенесена на вторую половину года.

Для обеспечения стабильной работы компании Укрзализныця предложила повысить тарифы на 45%. После многочисленных консультаций с крупнейшими грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями и другими участниками рынка было достигнуто компромиссное решение: провести индексацию в два этапа: на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% с 1 января 2027 года.

Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства22.07.26, 16:43 • 5155 просмотров

Ольга Розгон

Экономика
Тарифы
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Министерство инфраструктуры (Украина)
Министерство юстиции Украины
Украинская железная дорога
Украина