Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства
Киев • УНН
Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 пассажирских вагонов, из которых 83 купейных и 9 безбарьерных. Производство запланировано на 2027-2028 годы с участием украинских предприятий.
"Укрзализныця" подписала контракт на поставку 92 новых пассажирских вагонов, из которых 83 будут купейными, а 9 — безбарьерными с инклюзивными купе. Новые вагоны будут изготавливаться в течение 2027–2028 годов. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
Из 92 заказанных пассажирских вагонов 83 — купейные с возможностью эксплуатации в формате купе и СВ, еще 9 — современные безбарьерные вагоны с инклюзивными купе.
По словам Калашника, к производству вагонов будут привлечены украинские предприятия, которые изготавливают комплектующие и оборудование.
В 2026 году "Укрзализныця" получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий.
В рамках государственной программы уже законтрактовано 358 новых пассажирских вагонов, из которых 187 уже перевозят пассажиров. В то же время средний возраст вагонного парка УЗ сегодня превышает 35 лет.
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