Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерами

Аномальная жара, которая на несколько недель раньше накрыла Украину, пошла на спад. Но даже при снижении температур пассажиры, путешествующие по железной дороге, жалуются на духоту в вагонах. Причем проблемы возникают как в плацкартах и купе, в которых кондиционеры не предусмотрены, так и в тех вагонах, которые оборудованы кондиционерами.

Массово говорить о некомфортных и даже опасных условиях путешествия поездами "Укрзализныци" люди начали после того, как в поезде сообщением "Одесса – Киев" в ночь с 29 на 30 июня умер мужчина. На фоне этого начались дискуссии о духоте в вагонах. А пассажиры в соцсетях начали активно распространять не только сами публикации о трагическом инциденте, но и рассказывать истории о собственном негативном опыте путешествий.

УНН разобрался, действительно ли путешествовать летом поездами рискованно, есть ли у национального перевозчика "Укрзализныця" проблемы с оборудованием вагонов кондиционерами и умеют ли проводники оказывать домедицинскую помощь пассажирам, которым стало плохо. Кроме того, собрали действенные советы, которые помогут сделать поездку по железной дороге комфортной даже в сильную жару.

Смерть мужчины в поезде "Одесса – Киев" - с чего все началось

Первые упоминания об умершем мужчине появились утром 30 июня в Telegram-каналах. Одним из первоисточников был канал "Реальный Киев", где сообщалось лишь о том, что мужчину пытались спасти пассажиры, а затем медики. Аналогичное сообщение распространила "Молния Одесса".

Впоследствии стало известно, что мужчина сел в поезд вечером 29 июня и лег спать. Утром другие пассажиры обнаружили, что он не подает признаков жизни. В некоторых публикациях отмечается, что перед этим попутчики заметили резкое ухудшение его состояния.

Пассажиры пытались оказать мужчине первую помощь. Поезд совершил незапланированную, или экстренную, остановку, чтобы передать пассажира медикам. Бригада скорой помощи продолжила реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Врачи констатировали смерть.

Отметим, что инцидент произошел на фоне многочисленных жалоб пассажиров на высокую температуру и отсутствие кондиционеров в украинских поездах. Из-за этого некоторые СМИ упоминали смерть мужчины в материалах о жаре в вагонах.

Однако официальных подтверждений того, что мужчина умер из-за перегрева или теплового удара, на данный момент нет.

Больше подробностей об инциденте удалось узнать в постах в соцсети Threads тех украинцев, которые путешествовали поездом вместе с погибшим мужчиной.

"В поезде "Одесса-Киев" умер человек. Я потеряла даже течение времени, как долго его пытались спасти пассажиры, а потом скорая. Но полчаса назад было зафиксировано время смерти. Человек сел вечером в поезд, заснул и больше не проснулся", – написала пассажирка поезда.

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Другой пользователь добавил, что трагедия произошла в 9-м вагоне поезда. Он тоже путешествовал поездом и слышал, как по громкоговорителю пытались найти среди пассажиров медика, который мог бы оказать пассажиру необходимую помощь.

За разъяснениями УНН обратился к национальному перевозчику. В ответ на запрос редакции заместитель директора по информационной политике – начальник управления стратегических коммуникаций Сергей Щур сообщил, что смертельный инцидент действительно произошел в 9-м вагоне поезда №766.

"АО "Укрзализныця" подтверждает факт смерти пассажира. В ходе служебной проверки установили, что поездная бригада максимально быстро отреагировала на сообщение пассажиров из вагона об ухудшении состояния здоровья одного из пассажиров. Уже через минуту через локомотивную бригаду вызвали скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию на пути следования поезда – Попельню", — ответил Щур.

Представитель ведомства добавил, что двое работников поездной бригады немедленно начали делать мужчине искусственное дыхание. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

С учетом вышеизложенного, поездная бригада действовала профессионально, оперативно, в соответствии с должностными инструкциями. Климатическая установка в поезде, где был зафиксирован случай смерти мужчины, 30.06.2026 была исправна и работала в соответствии с техническими характеристиками – резюмировал заместитель директора по информационной политике – начальник управления стратегических коммуникаций «Укрзализныци».

Отметим, что это уже не первый смертельный случай в поездах "УЗ". Так, несколькими годами ранее на фоне жары в электропоезде "Одесса — Помошная" умер пассажир.

А в июле 2024 года в вагоне поезда "Запорожье — Ужгород" погибла женщина. В вагоне было жарко, а кондиционером его не оборудовали. Действовавший на тот момент руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский отреагировал на смертельный случай и посоветовал пассажирам, которые плохо переносят высокие температуры и имеют проблемы с сердцем и сосудами, не путешествовать летом поездами во время сильной жары, или же покупать билеты в вагоны, оборудованные кондиционированием и вентиляцией.

Также чиновник посоветовал обращаться к проводникам, которые могут переселить человека в вагон с кондиционером в случае ухудшения самочувствия.

Забитые окна, неработающие кондиционеры и раскаленные вагоны - украинцы поделились впечатлениями от поездки "Укрзализныцей" летом

После того, как история умершего мужчины получила огласку, украинцы начали делиться в соцсетях своим негативным опытом путешествий украинской железной дорогой. Главная претензия – жара в вагонах, окна, которые невозможно открыть, и кондиционеры, которые не работают. Вот что написали в Threads пассажиры:

«Представьте, на улице +36, окна открыть только в коридоре, в купе можно париться. Того сквозняка не хватает, чтобы освежить воздух в купе хотя бы на пару градусов. Неужели не было другого выхода, чем пускать в рейсы вагоны без рабочих кондиционеров и с замурованными окнами?!»

«Купила билет на популярное направление в купе. На вагоне была отметка кондиционера. Моя первая мысль — вот повезло! Однако проводница сразу поделилась, что в этом вагоне уже давно не работает кондиционер».

«Купила билет в вагон со "снежинкой" (символ, которым "Укрзализныця" на своем сайте маркирует вагоны с кондиционерами – ред.). Захожу, спрашиваю, точно работает кондиционер? И проводник гомерическим хохотом: «Канешно! Он только с ремонта. Поэтому в нем ничего не работает!». В купе аварийное окно. Не открывается. На нижней полке пожилая женщина переживает, переживет ли ночь, потому что высокое давление. В вагоне сауна, в купе — пекло», – поделилась опытом женщина, которая путешествовала поездом 100К в 14-м вагоне. Дорога до места назначения для нее и попутчиков растянулась на 25 часов.

«В купе едут дети, пожилые люди. Я уже молчу о проводниках, которые в таких условиях работают каждый день. Неужели не было другого выхода, чем пускать в рейсы вагоны без рабочих кондиционеров и с замурованными окнами?!»

«29 июня 2026 года имели возможность ехать поездом 450 "Ужгород — Киев". За окном поезда 40+, а в вагоне, где не предусмотрено кондиционирование, да еще и во всех купе окна намертво забиты, все +60! Пассажиры (а это и молодые люди, и дети, и пожилые люди) находили спасение у окон в коридоре и влажными полотенцами, но это мало спасало».

«Это просто катастрофа, дышать нечем, дети 1,4 моя и 2 года соседки перегрелись, капризничали из-за высокой температуры в вагоне, проводник ходил и закрывал окна в коридоре, как можно пускать международное сообщение такие ужасные вагоны?»

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Однако проблемы возникли не только с плацкартными или купейными вагонами, курсирующими по железным дорогам страны. Нестерпимая жара донимает и пассажиров международных рейсов.

Так, одна из украинок приобрела за 5800 гривен билет на поезд сообщением "Киев — Варшава — Киев". Несмотря на немалую цену, кондиционеры, которыми оборудовали купе, не работали. В вагонах было душно от того, что солнце нагревало потолок вагонов, а нормальной вентиляции не было.

Не лучшая ситуация была и в поезде, который курсирует от Киева до Будапешта. По словам его пассажиров, там тоже не работали кондиционеры. Днем вагон нагрелся до +30 градусов, а за ночь остыл всего на два. Поездом путешествовали пожилые люди и дети, которым становилось плохо от жары.

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Более того, многим украинцам, которые для путешествий летом выбрали железную дорогу, становилось плохо прямо в вагонах поездов из-за высокой температуры.

Одна из пассажирок, путешествовавшая с 10-месячным ребенком, заранее купила билет в вагон с кондиционером. Однако он не работал, а окна в купе открыть было невозможно.

"После этой поездки у дочери температура 39,5°С, судороги и тепловой удар. Сейчас мы лежим в больнице", – пожаловалась женщина в одной из соцсетей.

Во время путешествия становилось плохо не только детям и пожилым людям. Так, один из пользователей Threads рассказал историю, которая произошла с его знакомым военным. За место в купе защитник заплатил 500 грн. Взамен был вынужден ехать с неработающим кондиционером и окнами, которые не открывались. В результате у мужчины повысилось давление и всю поездку он плохо себя чувствовал.

Негативные отзывы люди оставили даже относительно путешествий детской железной дорогой. По словам украинцев, там тоже была невыносимая жара, опасная для здоровья маленьких пассажиров.

"Мы купили на экскурсию в вагоне детской железной дороги люкс билеты. И в такой пекле мы катались почти 40 минут. Ребенок был красный, горячий, с него лился пот, с нас тоже. Мне было потом плохо аж до следующего утра", – написала молодая мама в соцсети.

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Вагоны оборудованы кондиционерами, а подвижной состав готовили к лету - как "Укрзализныця" отреагировала на жалобы пассажиров

В "Укрзализныце" с претензиями украинцев не соглашаются. На запрос УНН там ответили, что кондиционеры установлены в 71% вагонов, которые сегодня выходят в рейс в составе пассажирских и скоростных поездов. Их техническое состояние специалисты проверяют перед каждым рейсом.

"Также "Укрзализныця" устанавливает батареи повышенной емкости, которые обеспечивают до трех дополнительных часов работы кондиционера во время стоянки. Это позволяет охладить вагон еще до посадки пассажиров и поддерживать комфортную температуру во время длительных остановок. Такую модернизацию прошли 59 вагонов", – сообщил журналистам заместитель директора по информационной политике – начальник управления стратегических коммуникаций Сергей Щур.

Он добавил, что, когда подвижной состав готовили к летнему сезону, кондиционерами оборудовали еще 31 вагон. А в 80 вагонах отремонтировали системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Кроме того, на протяжении 2025 года было получено и введено в эксплуатацию 51 новый пассажирский вагон, а с начала 2026 года — еще 18. Все они оснащены кондиционерами независимо от типа вагона — плацкартного, купейного или люкс. До конца года планируется получить еще 42 новых вагона – заверил представитель национального перевозчика.

Однако уже бывшие работники железной дороги оптимизм руководства не разделяют. Один из машинистов в комментарии под постом в соцсети, где обсуждали состояние вагонов, написал, что машинисты так же страдают от жары, как и пассажиры.

"Как бывший работник "УЗ", хочу обратить внимание, что температура воздуха в кабине машиниста достигает +60 градусов, воды нет, кондиционера нет, и, кстати - туалета тоже нет", – написал об условиях работы мужчина.

Его слова подтвердил другой украинец, который длительное время работал помощником машиниста электровоза.

"Скажу как бывший работник "Укрзализныци". То что в вагоне такая температура (высокая – ред.), — это еще цветочки. У нас в кабине управления была температура +65/75 градусов. Это реальные замеры термометром, и так нужно было работать 12 часов. Два раза за лето ловил солнечный удар, думал пока довезем поезд, коньки отброшу", – рассказал свою историю бывший железнодорожник.

"Не было даже аптечки" - дождутся ли путешественники медпомощи в поезде, когда им станет плохо

Отдельная проблема, о которой украинцы заговорили вслух после смертельного инцидента в поезде "Одесса — Киев", — это отсутствие аптечек в вагонах поездов.

"Ехали поездом, и стало плохо женщине: низкое давление. К сожалению, даже аптечки не было, чтобы хоть как-то помочь человеку. Хорошо, что у людей был и тонометр, и лекарства", — написала женщина, ставшая свидетелем подобного происшествия.

Другая пассажирка поезда рассказала, что в плацкартном вагоне, где температура воздуха достигала +40 градусов, стало плохо. Пассажиры позвали на помощь проводника, но тот ничем не мог помочь: сам он не умел оказывать домедицинскую помощь, а в вагоне не было аптечки.

"Считаю это недопустимым в условиях полномасштабной войны. Так же как и отсутствие элементарной аптечки в каждом вагоне", – возмутилась женщина.

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Об аптечках в поездах и навыках проводников в оказании необходимой медицинской помощи УНН узнал у заместительницы директора по информационной политике – начальницы управления развития бренда Елизаветы Кравец.

Представительница "УЗ" заверила, что все пассажирские вагоны обеспечены аптечками для оказания первой помощи. Члены поездных бригад проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Члены поездных бригад проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи, проходят курсы домедицинской помощи, эвакуации людей из вагонов, обучение действиям при обстрелах различными типами средств поражения, пожаротушению и имеют элементарные навыки оказания первой домедицинской помощи. Также проводники, стюарды и начальники поездов проинструктированы по оказанию помощи маломобильным категориям населения – подчеркнула Кравец.

Как действует поездная бригада, когда пассажиру стало плохо в вагоне

В случае, когда кто-то из пассажиров почувствует себя плохо, проводник должен оказать такому человеку домедицинскую помощь. Кроме того, он имеет право привлечь к спасению человека других пассажиров, имеющих медицинское образование, или же парамедиков, прошедших соответствующие курсы и тренировки. Для этого используют встроенный громкоговоритель.

Параллельно с этим локомотивная бригада организует вызов врача или скорой медицинской помощи на ближайшую станцию на пути следования поезда.

После этого старший стюард или начальник поезда обязан составить акт о произошедшем инциденте. В документе он указывает дату и время несчастного случая, его обстоятельства и информацию о том, кто оказал пассажиру домедицинскую (медицинскую) помощь.

Если же человека, которому стало плохо, на станции госпитализируют, начальнику поезда нужно составить дополнительный документ в двух экземплярах о передаче больного пассажира медицинским работникам станции.

Как летом ехать в поезде безопасно - украинцам дали советы

Национальный железнодорожный перевозчик в связи с последними событиями разработал и опубликовал для своих пассажиров памятку, как безопасно путешествовать поездами летом.

Людям советуют взять в дорогу достаточный запас питьевой воды. При необходимости ее также можно приобрести у проводника.

Одевать нужно легкую одежду из светлых тканей. Кроме того, стоит взять в поездку портативный вентилятор или веер.

Выбирая питание, пассажирам рекомендуют выбирать легкие перекусы и стараться регулярно пить воду небольшими порциями.

Если человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертензию, сахарный диабет, хронические заболевания легких или плохо переносит жару, ему предлагают перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом.

Он поможет скорректировать прием лекарств в жаркий период, порекомендует оптимальный питьевой режим и подскажет, что стоит иметь с собой в дороге.

Если во время путешествия вы или кто-то рядом почувствовал сильную слабость, головокружение, тошноту, потерю сознания или другие признаки перегрева, немедленно сообщите проводнику или начальнику поезда.

Также пассажирам напоминают: если в вагоне не открывается окно, необходимо обязательно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда. Если неисправность можно устранить в пути, это сделают. Кроме того, пассажиров могут переселить в купе с кондиционерами, если там будут свободные места.

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