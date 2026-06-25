Кабмин передаст "Укрзализныце" три арестованных тепловоза Белорусской железной дороги
Киев • УНН
Кабинет Министров согласовал передачу трех арестованных тепловозов Белорусской железной дороги в управление "Укрзализныци". Локомотивы будут использоваться для нужд украинской инфраструктуры до завершения уголовного производства.
Кабинет Министров согласовал передачу в управление АО "Укрзализныця" трех арестованных тепловозов, принадлежащих государственному объединению "Белорусская железная дорога". Локомотивы будут использоваться для нужд украинской железнодорожной инфраструктуры до завершения процессуальных действий в уголовном производстве. Об этом сообщает Министерство экономики, передает УНН.
Детали
Как отметили в ведомстве, решение принято в соответствии со статьей 21¹ Закона Украины об АРМА, которая предусматривает особенности управления арестованными активами в исключительных случаях.
Арестованные активы не должны простаивать, если они могут работать на благо Украины. Передача трех белорусских тепловозов в управление "Укрзализныци" позволит привлечь эти активы к работе украинской железнодорожной инфраструктуры и одновременно сохранить все процессуальные ограничения, связанные с уголовным производством
В Министерстве экономики подчеркнули, что локомотивы передаются именно в управление, а не в собственность "Укрзализныци".
Речь идет о тепловозах серии 2ТЭ10УК №0275, 2ТЭ10У №0083 и 2ТЭ10УК №0227, которые принадлежат государственному объединению "Белорусская железная дорога".
В ведомстве также напомнили, что арест на эти активы был наложен постановлением следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 14 июля 2022 года по делу №752/7998/22.
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