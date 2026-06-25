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В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений

Киев • УНН

 • 3426 просмотра

Пограничный комитет беларуси заявил о готовности обеспечить упрощенный пропуск украинцев в леса для сбора грибов и ягод. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не получали никаких официальных уведомлений по этому поводу.

В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений

Пограничный комитет беларуси заявил, что готов обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод. В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, заявили, что пока не получали никаких сообщений от беларуси относительно пропуска украинцев через границу, передает УНН.

Детали

Как заявили в пограничном комитете беларуси, их пограничники якобы готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса.

"беларусь, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая потребности простых людей, по указанию президента республики беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам, согласно многолетней традиции, посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее определенных местах. Белорусские пограничники полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что такая практика реализуется уже не первый год с учетом заинтересованности жителей приграничных регионов соседней страны.

"Эта категория граждан Украины сможет пересечь границу в трех пунктах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Селище" в направлениях украинских сел Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области соответственно", - добавили в комитете.

В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УНН рассказал, что пока пограничники не получали сообщений по этому поводу.

"Я не знаю, получала ли Украина… Государственная пограничная служба ничего подобного не получала. Они отметили, что направили по дипломатическим каналам, но, собственно, в Государственную пограничную службу ничего не поступало. Белорусы хотят обеспечить - пусть обеспечивают. В целом такая практика, когда открывались местные пункты пропуска для сбора дикоросов, чтобы эти места могли пересекать местные жители, действовала до 2022 года, а сейчас цинизм белорусских пограничников в том, что они пишут "руководствуясь принципами дружбы и добрососедства". Они готовы обеспечить и сейчас подобное. О какой дружбе может идти речь, или добрососедстве, когда беларусь открывает свою границу для страны-террористки и поддерживает действия страны-террористки, чтобы убивать украинцев", - сказал Демченко.

Напомним

На границе с беларусью в настоящее время не фиксируется наращивания такой группировки, которая бы фактически могла осуществить вторжение на территорию Украины, однако, по данным разведки, давление со стороны россии на беларусь с требованием, чтобы беларусь присоединилась более масштабно к войне против Украины, сохраняется.

Павел Башинский

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