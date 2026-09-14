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Біля Криту затонув човен із мігрантами: один загиблий, 20 зниклих

Київ • УНН

 • 3428 перегляди

Біля Криту врятували 51 мігранта після аварії човна з Лівії. Одна людина загинула, ще 20 зникли безвісти.

Біля Криту затонув човен із мігрантами: один загиблий, 20 зниклих
Photo by Matt Artz

Човен, що перевозив мігрантів із Лівії до острова Крит, почав набирати воду й втратив хід. Унаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, а ще 20 вважаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на AP.

Берегова охорона Греції повідомила, що рано-вранці в понеділок на місці події — приблизно за 75 кілометрів на південь від Криту — було врятовано 51 особу. До пошукової операції залучили патрульні катери, гелікоптер, безпілотник і комерційні судна; допомогу також надавало агентство Європейського Союзу з охорони кордонів Frontex.

Небезпечний маршрут через Середземне море зі східної Лівії до Криту став одним із найактивніших шляхів нелегальної міграції до Європи, тоді як на інших маршрутах кількість мігрантів загалом знизилася.

Біля Канарських островів човен з мігрантами зазнав аварії - загинули десятки людей, в тому числі немовля04.09.26, 00:36 • 3660 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Лівія
Європейський Союз
Греція
Європа