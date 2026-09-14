Біля Криту затонув човен із мігрантами: один загиблий, 20 зниклих

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Човен, що перевозив мігрантів із Лівії до острова Крит, почав набирати воду й втратив хід. Унаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, а ще 20 вважаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на AP.

Берегова охорона Греції повідомила, що рано-вранці в понеділок на місці події — приблизно за 75 кілометрів на південь від Криту — було врятовано 51 особу. До пошукової операції залучили патрульні катери, гелікоптер, безпілотник і комерційні судна; допомогу також надавало агентство Європейського Союзу з охорони кордонів Frontex.

Небезпечний маршрут через Середземне море зі східної Лівії до Криту став одним із найактивніших шляхів нелегальної міграції до Європи, тоді як на інших маршрутах кількість мігрантів загалом знизилася.

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