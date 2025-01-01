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Кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш у 2024 році, зросла на 25%

Кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш у 2024 році, зросла на 25%

Київ • УНН

 • 24100 перегляди

У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року

Кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії у 2024 році, перетнувши Ла-Манш на невеликих човнах, зросла на чверть порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, у 2024 році Ла-Манш перетнуло 36 816 осіб, що на 25% більше, ніж 2023 році - 29 437. Однак це на 20% менше, ніж рекордні 45 774 особи, які прибули у 2022 році.

Останній перетин кордону в 24 році відбувся 29 грудня, коли 291 людина здійснила подорож з Франції на шести човнах.

За останні два дні 2024 року Міністерство внутрішніх справ Великої Британії не зафіксувало жодного перетину кордону, попри несприятливі погодні умови.

2024 рік став другим за кількістю прибулих за рік з моменту початку збору даних про перетин Ла-Маншу в 2018 році.

Загальна кількість була порівняно низькою як у 2018 (299), так і в 2019 (1 843) роках, а потім зросла до 8 466 у 2020 році, 28 526 у 2021 році та рекордних 45 774 у 2022 році.

У 2023 році кількість перетинів впала до 29 437, а у 2024 році зросла до 36 816.

Різке збільшення кількості перетинів припало на рік, коли тепер вже колишньому прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося визнати, що він не дотримався своєї обіцянки "зупинити човни", коли консерватори зазнали поразки від лейбористів на загальних виборах.

Зміна уряду також означала, що колишня міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман так і не побачила, як її "мрія" про відправку мігрантів до Руанди стала реальністю, після того, як ця політика застопорилася на тлі судових позовів, а потім була визнана незаконною Верховним судом.

Її наступник Джеймс Клеверлі так і не зміг домогтися відновлення польотів до Руанди, попри те, що повернув до парламенту новий законопроект і підписав ще один договір зі східноафриканською країною, намагаючись закріпити угоду і задовольнити занепокоєння, висловлені судом.

Кількість депортацій мігрантів має збільшитися, каже глава ЄС17.10.24, 14:10 • 11432 перегляди

Близько 13 574 мігрантів прибули до Великої Британії з початку 2024 року до загальних виборів 5 липня.

Це рекордна кількість для цього періоду року і на 19% більше, ніж 11 433 особи, які прибули в період з 1 січня по 5 липня 2023 року, а також на 5% більше, ніж 12 900 осіб, які прибули за аналогічний період у 2022 році.

Кількість прибулих між загальними виборами і кінцем 2024 року також була вищою, ніж за аналогічний період 2023 року, але нижчою, ніж у 2022 році.

Близько 23 242 мігрантів прибули в період між перемогою лейбористів 5 липня і 31 грудня, що на 29% більше, ніж 18 004 прибулих за цей період у 2023 році, і на 29% менше, ніж 32 855 у 2022 році.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю заявило, що веде близько 70 оперативних розслідувань організованої імміграційної злочинності та торгівлі людьми.

За даними французької берегової охорони, 2024 рік вважається найсмертоноснішим для перетину Ла-Маншу: 53 людини загинули, намагаючись перетнути найжвавішу судноплавну протоку в світі, щоб дістатися до Великої Британії.

Міжнародна організація з міграції повідомила про ще кілька смертей мігрантів, які, як вважають, пов'язані зі спробами перетину Ла-Маншу минулого року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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