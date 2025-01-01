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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество мигрантов, пересекших Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25%

Количество мигрантов, пересекших Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25%

Киев  •  УНН

 • 2290 просмотра

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В 2024 году 36 816 мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках, что на 25% больше чем в 2023 году. Это стало вторым по величине показателем с 2018 года

Количество мигрантов, прибывших в Великобританию в 2024 году, пересекая Ла-Манш на небольших лодках, выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным Министерства внутренних дел Великобритании, в 2024 году Ла-Манш пересекло 36 816 человек, что на 25% больше, чем в 2023 году - 29 437. Однако это на 20% меньше, чем рекордные 45 774 человека, прибывших в 2022 году.

Последнее пересечение границы в 24 году состоялось 29 декабря, когда 291 человек совершил путешествие из Франции на шести лодках.

За последние два дня 2024 года Министерство внутренних дел Великобритании не зафиксировало ни одного пересечения границы, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

2024 год стал вторым по количеству прибывших за год с момента начала сбора данных о пересечении Ла-Манша в 2018 году.

Общее количество было сравнительно низким как в 2018 (299), так и в 2019 (1 843) годах, а затем выросло до 8 466 в 2020 году, 28 526 в 2021 году и рекордных 45 774 в 2022 году.

В 2023 году количество пересечений упало до 29 437, а в 2024 году выросло до 36 816.

Резкое увеличение количества пересечений пришлось на год, когда теперь уже бывшему премьер-министру Британии Риши Сунаку пришлось признать, что он не сдержал своего обещания "остановить лодки", когда консерваторы потерпели поражение от лейбористов на всеобщих выборах.

Смена правительства также означала, что бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман так и не увидела, как ее "мечта" об отправке мигрантов в Руанду стала реальностью, после того, как эта политика застопорилась на фоне судебных исков, а затем была признана незаконной Верховным судом.

Ее преемник Джеймс Клеверли так и не смог добиться возобновления полетов в Руанду, несмотря на то, что вернул в парламент новый законопроект и подписал еще один договор с восточноафриканской страной, пытаясь закрепить соглашение и удовлетворить беспокойства, высказанные судом.

Количество депортаций мигрантов должно увеличиться, говорит глава ЕС17 окт. 2024, 11:10 • 11168 просмотров

Около 13 574 мигрантов прибыли в Великобританию с начала 2024 года до всеобщих выборов 5 июля.

Это рекордное количество для этого периода года и на 19% больше, чем 11 433 человека, прибывших в период с 1 января по 5 июля 2023 года, а также на 5% больше, чем 12 900 человек, прибывших за аналогичный период в 2022 году.

Количество прибывших между всеобщими выборами и концом 2024 года также было выше, чем за аналогичный период 2023 года, но ниже, чем в 2022 году.

Около 23 242 мигрантов прибыли в период между победой лейбористов 5 июля и 31 декабря, что на 29% больше, чем 18 004 прибывших за этот период в 2023 году, и на 29% меньше, чем 32 855 в 2022 году.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что ведет около 70 оперативных расследований организованной иммиграционной преступности и торговли людьми.

По данным французской береговой охраны, 2024 год считается самым смертоносным для пересечения Ла-Манша: 53 человека погибли, пытаясь пересечь самый оживленный судоходный пролив в мире, чтобы добраться до Великобритании.

Международная организация по миграции сообщила о еще нескольких смертях мигрантов, которые, как полагают, связаны с попытками пересечения Ла-Манша в прошлом году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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