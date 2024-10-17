Количество депортаций мигрантов должно увеличиться, говорит глава ЕС

В странах ЕС должно увеличиться выполнение решений по депортации, ведь сейчас уровень возвращения нелегальных мигрантов составляет 20%. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в письме, адресованном лидерам ЕС и разосланном накануне саммита, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В письме говорится о том, что исполнительная власть ЕС представит новое предложение по законодательству об увеличении количества депортаций мигрантов.

В своем письме к странам-членам ЕС фон дер Ляйен отметила, что уровень возвращения нелегальных мигрантов из стран ЕС сейчас составляет лишь около 20% - это означает, что подавляющее большинство людей, которым предписано покинуть страну-член ЕС, этого не делают.

Государства-члены должны признавать решения, принятые другими странами ЕС, чтобы гарантировать, что "мигранты, которые имеют решение о возвращении в одной стране, не смогут воспользоваться пробелами в системе, чтобы избежать возвращения в другую страну", - написала фон дер Ляйен.

Добавим

В письме также упоминается пример Италии, которая начала отправлять некоторых мигрантов в обрабатывающий центр в Албании. Президент Европейской комиссии пишет, что ЕС может "извлечь уроки" из итальянской политики.

Согласно итальянско-албанскому соглашению, часть мигрантов, спасенных в Средиземном море, будет отправлена в Албанию, где будут рассмотрены их просьбы о предоставлении убежища. На этой неделе Италия отправила 16 мужчин в албанский порт Шенджин. Через несколько часов после их прибытия выяснилось, что двое из них были несовершеннолетними, а еще двое - уязвимыми с медицинской точки зрения, и поэтому их вернут в Италию.

Другие страны ЕС также начали рассматривать привлечение третьих стран для процесса оформления мигрантов.

В последние несколько недель Германия возобновила проверки на сухопутных границах, французское правительство заявило, что рассмотрит возможность ужесточения иммиграционного законодательства, а Польша объявила о плане временного приостановления права на убежище для людей, пересекающих границу.

Напомним,

Еврокомиссия готовит новый законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС. Ожидается, что законопроект будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении присланных лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину.

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