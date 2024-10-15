Італія відправила перших мігрантів до Албанії за новою угодою
Київ • УНН
Італія здійснила першу відправку 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди. Мігранти, перехоплені в Середземному морі, пройдуть перевірку та зможуть подати заяву на притулок або репатріюватися.
Італія здійснила першу відправку мігрантів до Албанії, серед яких 10 громадян Бангладешу та 6 єгиптян. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Згідно з інформацією, мігранти були перехоплені на борту невеликих човнів у міжнародних водах Середземного моря. Після прибуття вони пройдуть перевірку стану здоров’я та процедуру ідентифікації, що дозволить їм подати заяву на притулок або репатріюватися.
Цей крок є частиною нового плану, узгодженого між Італією та Албанією, про який було оголошено минулого тижня. Рим відкрив два Центри для мігрантів у Албанії, що підкреслює зобов’язання обох країн спільно працювати над вирішенням міграційних питань.
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