Нідерланди звинуватили Італію у жорстокому поводженні з мігрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд Нідерландів не може відправити прохачів притулку назад до Італії, де вони ризикують зіткнутися з жорстоким поводженням та порушеннями прав людини. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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«Італійська влада сама вказала... що переведення до Італії неможливе через відсутність місць прийому», — заявила Державна рада Нідерландів, посилаючись на лист, виданий Римом у грудні.
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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про «тимчасове призупинення» так званих Дублінських перекладів — системи правил надання притулку, яка вимагає від країн першого прибуття до Європейського Союзу обробляти мігрантів.
Постанова вищого адміністративного суду Нідерландів скасувала два попередні рішення, в яких прохачам притулку було відмовлено у дозволі на в'їзд до Нідерландів, оскільки згідно з Дублінською системою вони мали бути прийняті Італією, де вони вперше в'їхали до Європи.
«Існує реальний ризик того, що іноземні громадяни, крім своєї волі й свого вибору, виявляться в ситуації дуже серйозного матеріального звернення при переведенні до Італії», — заявив суд.
Мігранти можуть опинитися в ситуації, «яка не дозволяє їм задовольняти свої основні потреби, такі як житло, їжа та водопровід», продовжив він.
В одному випадку йшлося про громадянина Нігерії 1990 року народження, який у період з 2014 до 2019 року просив притулку в Італії, Швейцарії та Австрії, згідно з постановою, отриманою AFP.
Прохач притулку подав заяву до Нідерландів 2 липня 2002 року, яка була відхилена 9 грудня через Дублінську систему.
Інший випадок стосувався еритрейця 2006 року народження, який в'їхав до ЄС через Італію 28 січня 2022 року. У березні ця людина подала прохання про надання притулку до Нідерландів, яке потім було відхилено у листопаді, знову ж таки на підставі Дублінських правил.
Заявники оскаржили це рішення у Державній раді.
Багато європейських країн, таких як Нідерланди, закликають Італію дотримуватись Дублінських правил.