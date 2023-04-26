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Нідерланди звинуватили Італію у жорстокому поводженні з мігрантами

Нідерланди звинуватили Італію у жорстокому поводженні з мігрантами

Київ • УНН

 • 400870 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд Нідерландів не може відправити прохачів притулку назад до Італії, де вони ризикують зіткнутися з жорстоким поводженням та порушеннями прав людини. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Цитата

«Італійська влада сама вказала... що переведення до Італії неможливе через відсутність місць прийому», — заявила Державна рада Нідерландів, посилаючись на лист, виданий Римом у грудні.

Деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про «тимчасове призупинення» так званих Дублінських перекладів — системи правил надання притулку, яка вимагає від країн першого прибуття до Європейського Союзу обробляти мігрантів.

Постанова вищого адміністративного суду Нідерландів скасувала два попередні рішення, в яких прохачам притулку було відмовлено у дозволі на в'їзд до Нідерландів, оскільки згідно з Дублінською системою вони мали бути прийняті Італією, де вони вперше в'їхали до Європи.

«Існує реальний ризик того, що іноземні громадяни, крім своєї волі й свого вибору, виявляться в ситуації дуже серйозного матеріального звернення при переведенні до Італії», — заявив суд.

Мігранти можуть опинитися в ситуації, «яка не дозволяє їм задовольняти свої основні потреби, такі як житло, їжа та водопровід», продовжив він.

В одному випадку йшлося про громадянина Нігерії 1990 року народження, який у період з 2014 до 2019 року просив притулку в Італії, Швейцарії та Австрії, згідно з постановою, отриманою AFP.

Прохач притулку подав заяву до Нідерландів 2 липня 2002 року, яка була відхилена 9 грудня через Дублінську систему.

Інший випадок стосувався еритрейця 2006 року народження, який в'їхав до ЄС через Італію 28 січня 2022 року. У березні ця людина подала прохання про надання притулку до Нідерландів, яке потім було відхилено у листопаді, знову ж таки на підставі Дублінських правил.

Заявники оскаржили це рішення у Державній раді.

Багато європейських країн, таких як Нідерланди, закликають Італію дотримуватись Дублінських правил.

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