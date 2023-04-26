Нидерланды обвинили Италию в жестоком обращении с мигрантами

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«Итальянские власти сами указали... что перевод в Италию невозможен из-за отсутствия мест приема», — заявил Государственный совет Нидерландов, ссылаясь на письмо, изданное Римом в декабре.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о «временной приостановке» так называемых Дублинских переводов — системы правил предоставления убежища, которая требует от стран первого прибытия в Европейский Союз обрабатывать мигрантов.

Постановление Высшего административного суда Нидерландов отменило два предыдущих решения, в которых просителям убежища было отказано в разрешении на въезд в Нидерланды, поскольку согласно Дублинской системе они должны были быть приняты Италией, где они впервые въехали в Европу.

«Существует реальный риск того, что иностранные граждане, помимо своей воли и своего выбора, окажутся в ситуации очень серьезного материального обращения при переводе в Италию», — заявил суд.

Мигранты могут оказаться в ситуации, «которая не позволяет им удовлетворять свои основные потребности, такие как жилье, еда и водопровод», продолжил он.

В одном случае речь шла о гражданине Нигерии 1990 года рождения, который в период с 2014 по 2019 год просил убежища в Италии, Швейцарии и Австрии, согласно постановлению, полученному AFP.

Проситель убежища подал заявление в Нидерланды 2 июля 2002 года, которое было отклонено 9 декабря через Дублинскую систему.

Другой случай касался эритрейца 2006 года рождения, который въехал в ЕС через Италию 28 января 2022 года. В марте этот человек подал прошение о предоставлении убежища в Нидерландах, которое затем было отклонено в ноябре, опять же на основании Дублинских правил.

Заявители обжаловали это решение в Государственном совете.

Многие европейские страны, такие как Нидерланды, призывают Италию соблюдать Дублинские правила.