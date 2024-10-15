Италия отправила первых мигрантов в Албанию по новому соглашению
Киев • УНН
Италия осуществила первую отправку 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения. Мигранты, перехваченные в Средиземном море, пройдут проверку и смогут подать заявление на убежище или репатриироваться.
Италия осуществила первую отправку мигрантов в Албанию, среди которых 10 граждан Бангладеша и 6 египтян. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Согласно информации, мигранты были перехвачены на борту небольших лодок в международных водах Средиземного моря. По прибытии они пройдут проверку состояния здоровья и процедуру идентификации, что позволит им подать заявление на убежище или репатриироваться.
Этот шаг является частью нового плана, согласованного между Италией и Албанией, о котором было объявлено на прошлой неделе. Рим открыл два Центра для мигрантов в Албании, что подчеркивает обязательства обеих стран совместно работать над решением миграционных вопросов.
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