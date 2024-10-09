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Велика Британія пропонує тимчасове рішення для мігрантів, які застрягли на острові в Індійському океані

Велика Британія пропонує тимчасове рішення для мігрантів, які застрягли на острові в Індійському океані

Київ • УНН

 • 11803 перегляди

Велика Британія запропонувала тамільським мігрантам, які застрягли на острові Дієго-Гарсія, тимчасово переїхати до Румунії. Це рішення стало результатом домовленості між ООН та Великою Британією щодо групи мігрантів, які прибули на острів у 2021 році.

Велика Британія запропонувала десяткам тамілів, яких роками утримували на британсько-американському військовому острові в Індійському океані, тимчасовий переїзд до Румунії.

Пише УНН із посиланням на ВВС.

ООН та Велика Британія досягли домовленості про тимчасове переселення тамільських мігрантів з острова Дієго-Гарсія до Румунії. Пропозиція мігрантам була зроблена британськими офіційними особами на острові у вівторок. Мігрантам, чиї заяви про надання міжнародного захисту були схвалені, а також сім'ям з дітьми, які перебувають у таборі на острові Дієго-Гарсія, буде запропоновано переведення на шість місяців до "центру безпечного притулку" в Румунії, що знаходиться під управлінням ООН.

Контекст

Група мігрантів, що складається здебільшого з тамілів Шрі-Ланки, прибула на острів Дієго-Гарсія у 2021 році після того, як їхній човен було пошкоджено. Відтоді їх утримують на острові, поки вони просять притулку.

Довідка

Архіпелаг Чагос, до якого також входить острів Дієго-Гарсія, був нещодавно повернутий Маврикію. Винятком є розглянутий острів, який є важливою військовою базою для планів Великої Британії та США.

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Таміли заявили, що втекли від переслідувань і намагалися доплисти до Канади в пошуках притулку, коли їхній човен потрапив у біду і був врятований Королівським флотом. Їхні твердження були підкріплені картами, щоденниковими записами та даними GPS на борту. Відтоді тамільські сім'ї опинилися в ізоляції, і між двома сторонами розпочався інтенсивний процес пошуку шляхів вирішення ситуації.

Пропозиція щодо переїзду у Румунію також запропонована восьми мігрантам, які наразі знаходяться у Руанді. 

Один чоловік, який зараз перебуває в Руанді, і якому запропонували переїхати до Румунії, описав це як "величезне полегшення". Інший мігрант сказав, що це був "найщасливіший день за останні три роки", передає видання. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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