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Щонайменше 40 людей загинули при спробах нелегально перетнути кордон України - ДПСУ

Щонайменше 40 людей загинули при спробах нелегально перетнути кордон України - ДПСУ

Київ • УНН

 • 11366 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про загибель 40 осіб при спробах нелегально перетнути кордон України. Більшість випадків сталися на річках, також люди гинули в горах через виснаження та незнання місцевості.

Станом на 8 жовтня, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути

- заявив Демченко. 

Також за його словами, є випадки коли люди фактично блукали по важкодоступних гірських місцевостях й не знаючи місцевості та не розуміючи, як їм вийти з лісових хащ.

Ймовірно, переплив Тису: на Закарпатті прикордонники зафіксували бурого ведмедя06.10.24, 12:47 • 24381 перегляд

Неодноразово прикордонники рятували життя людям, які днями гуляли горами, але фактично були досить виснаженими через те, що йшли на такі необдумані кроки

- додає посадовець. 

Нагадаємо

Навесні на Закарпатті прикордонники врятували трьох молодиків, які намагались нелегально потрапити до Румунії і заблукали.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
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