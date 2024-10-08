Щонайменше 40 людей загинули при спробах нелегально перетнути кордон України - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про загибель 40 осіб при спробах нелегально перетнути кордон України. Більшість випадків сталися на річках, також люди гинули в горах через виснаження та незнання місцевості.
Станом на 8 жовтня, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути
Також за його словами, є випадки коли люди фактично блукали по важкодоступних гірських місцевостях й не знаючи місцевості та не розуміючи, як їм вийти з лісових хащ.
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