Ймовірно, переплив Тису: на Закарпатті прикордонники зафіксували бурого ведмедя
Київ • УНН
На околиці Тячева прикордонники зафіксували бурого ведмедя. Тварина, ймовірно, переплила річку Тису з Румунії, де знаходяться гори та густий ліс - природне середовище проживання ведмедів.
Волохатий гість був помічений на околиці закарпатського міста Тячів, неподалік від місця, де пролягає кордон з Румунією. Пише УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Гість з Румунії, після купання у Тисі, потрапив до камер українських прикордонників. У Держприкордонслужбі повідомили, що на околиці закарпатського міста Тячів прикордонники помітили ведмедя.
Неподалік від місця, де камери зафіксували рух клишоногого, по річці Тиса пролягає кордон з Румунією. З румунського боку у цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає бурий
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