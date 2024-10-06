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Ймовірно, переплив Тису: на Закарпатті прикордонники зафіксували бурого ведмедя

Ймовірно, переплив Тису: на Закарпатті прикордонники зафіксували бурого ведмедя

Київ • УНН

 • 24381 перегляди

На околиці Тячева прикордонники зафіксували бурого ведмедя. Тварина, ймовірно, переплила річку Тису з Румунії, де знаходяться гори та густий ліс - природне середовище проживання ведмедів.

Волохатий гість був помічений на околиці закарпатського міста Тячів, неподалік від місця, де пролягає кордон з Румунією. Пише УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Гість з Румунії, після купання у Тисі, потрапив до камер українських прикордонників. У Держприкордонслужбі повідомили, що на околиці закарпатського міста Тячів прикордонники помітили ведмедя.

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Неподалік від місця, де камери зафіксували рух клишоногого, по річці Тиса пролягає кордон з Румунією. З румунського боку у цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає бурий 

– ідеться у дописі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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