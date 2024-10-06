Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя

Мохнатый гость был замечен на окраине закарпатского города Тячев, недалеко от места, где пролегает граница с Румынией. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Гость из Румынии, после купания в Тисе, попал в камеры украинских пограничников. В Госпогранслужбе сообщили, что на окраине закарпатского города Тячев пограничники заметили медведя.

Неподалеку от места, где камеры зафиксировали движение косолапого, по реке Тиса пролегает граница с Румынией. С румынской стороны в этой местности находятся горы и густой лес, где, вероятно, и обитает бурый - говорится в заметке.

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