Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  134483 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  150430 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  151314 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  149333 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  118326 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  105598 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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3 октября 2024, 13:11  •  123010 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123843 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя

Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 09:47  •  8132 просмотра

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На окраине Тячева пограничники зафиксировали бурого медведя. Животное, вероятно, переплыло реку Тису из Румынии, где находятся горы и густой лес - естественная среда обитания медведей.

Мохнатый гость был замечен на окраине закарпатского города Тячев, недалеко от места, где пролегает граница с Румынией. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Гость из Румынии, после купания в Тисе, попал в камеры украинских пограничников. В Госпогранслужбе сообщили, что на окраине закарпатского города Тячев пограничники заметили медведя.

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Неподалеку от места, где камеры зафиксировали движение косолапого, по реке Тиса пролегает граница с Румынией. С румынской стороны в этой местности находятся горы и густой лес, где, вероятно, и обитает бурый 

- говорится в заметке.

Бурый медведь растерзал мужчину в рф5 августа 2024, 03:43 • 26643 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина