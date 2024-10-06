Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя
Киев • УНН
На окраине Тячева пограничники зафиксировали бурого медведя. Животное, вероятно, переплыло реку Тису из Румынии, где находятся горы и густой лес - естественная среда обитания медведей.
Мохнатый гость был замечен на окраине закарпатского города Тячев, недалеко от места, где пролегает граница с Румынией. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Гость из Румынии, после купания в Тисе, попал в камеры украинских пограничников. В Госпогранслужбе сообщили, что на окраине закарпатского города Тячев пограничники заметили медведя.
Неподалеку от места, где камеры зафиксировали движение косолапого, по реке Тиса пролегает граница с Румынией. С румынской стороны в этой местности находятся горы и густой лес, где, вероятно, и обитает бурый
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