Бурый медведь растерзал мужчину в рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

На Дальнем Востоке РФ бурый медведь насмерть растерзал 41-летнего мужчину, который шел по лесу.

Согласно информации, животное было убито после нападения. Эту информацию подтвердил начальник отдела охотничьего хозяйства магаданской области, расположенной почти в 6000 километрах к востоку от москвы.

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