На Дальнем Востоке рф бурый медведь насмерть растерзал 41-летнего мужчину в лесу. Животное было убито после нападения.
Бурый медведь растерзал мужчину в рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
На Дальнем Востоке РФ бурый медведь насмерть растерзал 41-летнего мужчину, который шел по лесу.
Согласно информации, животное было убито после нападения. Эту информацию подтвердил начальник отдела охотничьего хозяйства магаданской области, расположенной почти в 6000 километрах к востоку от москвы.
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