Шотландский зоопарк в Великобритании приютил азиатского черного медведя, который едва выжил во время российской оккупации Ямполя в Донецкой области. Об этом пишет СЬѕ News, передает УНН.

Детали

Он многое пережил. Он побывал в зоне боевых действий и пережил несколько действительно ужасных вещей сказал руководитель отдела образования в зоопарке Five Sisters в Вест-Колдере Адам Уэлш.

Украинские войска вовремя спасли Ямполь. Животное назвали в честь села на востоке Украины, где он был спасен.

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Почти все остальные 200 животных зоопарка умерли от голода. Другие погибли от пуль или осколков.

Мы не были полностью уверены, переживет ли он что-то похожее на посттравматическое стрессовое расстройство сказал Уэлш.

Ямпиль был очень худой, когда его везли на лечение. Сейчас Ямпиль весит 440 фунтов и ориентируется в новом шотландском окружении.

Кажется, сейчас он очень сонный, поэтому проводит много времени дома сказал Уэлш.

Поскольку до сих пор нет признаков посттравматического стрессового расстройства, смотрители зоопарка надеются, что впереди у медведя будут только спокойные годы.