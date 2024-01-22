Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии
Киев • УНН
Украинский азиатский черный медведь по имени Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.
Шотландский зоопарк в Великобритании приютил азиатского черного медведя, который едва выжил во время российской оккупации Ямполя в Донецкой области. Об этом пишет СЬѕ News, передает УНН.
Детали
Он многое пережил. Он побывал в зоне боевых действий и пережил несколько действительно ужасных вещей
Украинские войска вовремя спасли Ямполь. Животное назвали в честь села на востоке Украины, где он был спасен.
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Почти все остальные 200 животных зоопарка умерли от голода. Другие погибли от пуль или осколков.
Мы не были полностью уверены, переживет ли он что-то похожее на посттравматическое стрессовое расстройство
Ямпиль был очень худой, когда его везли на лечение. Сейчас Ямпиль весит 440 фунтов и ориентируется в новом шотландском окружении.
Кажется, сейчас он очень сонный, поэтому проводит много времени дома
Поскольку до сих пор нет признаков посттравматического стрессового расстройства, смотрители зоопарка надеются, что впереди у медведя будут только спокойные годы.
Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии
Украинский азиатский черный медведь по имени Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.
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