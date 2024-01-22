Ведмідь, врятований із розбомбленого українського зоопарку, отримав новий дім у Шотландії

Шотландський зоопарк у Великій Британії прихистив азійського чорного ведмедя, який ледве вижив під час російської окупації Ямполя на Донеччині. Про це пише СBS News, передає УНН.

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Він багато чого пережив. Він побував у зоні бойових дій і пережив кілька справді жахливих речей сказав керівник відділу освіти в зоопарку Five Sisters у Вест-Колдері Адам Уелш.

Українські війська вчасно врятували Ямпіль. Тварину назвали на честь села на сході України, де він був врятований.

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Майже всі інші 200 тварин зоопарку померли від голоду. Інші загинули від куль або осколків.

Ми не були цілком впевнені, чи він переживе щось схоже на посттравматичний стресовий розлад сказав Уелш.

Ямпіль був дуже худий, коли його везли на лікування. Зараз Ямпіль важить 440 фунтів і орієнтується в новому шотландському оточенні.

Здається, зараз він дуже сонний, тому проводить багато часу вдома сказав Велш.

Оскільки досі немає ознак посттравматичного стресового розладу, доглядачі зоопарку сподіваються, що попереду ведмідь матиме лише спокійні роки.