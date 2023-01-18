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Білий ведмідь убив двох людей на Алясці

Київ • УНН

 • 829770 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Розлючений білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому районі Аляски. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Білий ведмідь убив двох людей на Алясці

Деталі

Ведмедя застрелили жителі крихітної громади Уельсу на далекому західному узбережжі Аляски.

"Початкові повідомлення вказують на те, що білий ведмідь увійшов до селища і переслідував кількох жителів", - йдеться у заяві поліції про напад.

Особи жертв не розголошуються.

Уельс, село з населенням близько 150 осіб у Беринговій протоці, що відокремлює Сполучені Штати від росії, є частиною Ради спільного управління Аляски Наннат, групи корінних громад, які традиційно полювали на білих ведмедів для харчування. Деякі арктичні спільноти використовують патрулі проти білих ведмедів для захисту мешканців від тварин, хоча, за даними Anchorage Daily News, в Уельсі нині вони не діють.

Напади білих ведмедів вкрай рідкісні: місцеві ЗМІ повідомляють, що одне з останніх фатальних зіткнень людини та білого ведмедя на Алясці сталася 1990 року.

Доповнення

За даними канадської неурядової організації Polar Bears International, відомо, що лише 20 людей у всьому світі було вбито білими ведмедями в період з 1870 по 2014 рік, хоча частота нападів зростає.

Самці ведмедів можуть вирости до 680 кг - стикаються зі зростаючими загрозами через зміну клімату, оскільки їхнє середовище проживання в арктичному морському льоду зникає. Крайня північ нагрівається вчетверо швидше, ніж решта світу.

Ведмеді, населення яких скорочується, покладаються на лід у пошуках корму, а також для пересування та розмноження.

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