Белый медведь убил двух людей на Аляске

Детали

Медведя застрелили жители крошечной общины Уэльса на далеком западном побережье Аляски.

"Первоначальные сообщения указывают на то, что белый медведь вошел в поселок и преследовал нескольких жителей", - говорится в заявлении полиции о нападении.

Личности жертв не разглашаются.

Уэльс, деревня с населением около 150 человек в Беринговом проливе, отделяющем Соединенные Штаты от россии, является частью Совета совместного управления Аляски Наннат, группы коренных общин, которые традиционно охотились на белых медведей для пропитания. Некоторые арктические сообщества используют патрули против белых медведей для защиты жителей от животных, хотя, по данным Anchorage Daily News, в Уэльсе в настоящее время они не действуют.

Нападения белых медведей крайне редки: местные СМИ сообщают, что одно из последних фатальных столкновений человека и белого медведя на Аляске произошло в 1990 году.

Дополнение

По данным канадской неправительственной организации Polar Bears International, известно, что только 20 человек во всем мире были убиты белыми медведями в период с 1870 по 2014 год, хотя частота нападений растет.

Самцы медведей, которые могут вырасти до 680 кг, сталкиваются с растущими угрозами из-за изменения климата, поскольку их среда обитания в арктических морских льдах исчезает. Крайний север нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

Медведи, популяция которых сокращается, полагаются на лед в поисках корма, а также для передвижения и размножения.