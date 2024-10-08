По меньшей мере 40 человек погибли при попытках нелегально пересечь границу Украины - ГПСУ

По состоянию на 8 октября, по меньшей мере 40 человек потеряли жизни при попытках незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 40 человек потеряли свою жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Некоторые реки достаточно коварные, имея корни деревьев, которые человек не видит, куда ее может затянуть

Также по его словам, есть случаи, когда люди фактически блуждали по труднодоступным горным местностям и не зная местности и не понимая, как им выйти из лесных чащоб.

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Неоднократно пограничники спасали жизни людям, которые днями гуляли по горам, но фактически были достаточно истощенными из-за того, что шли на такие необдуманные шаги