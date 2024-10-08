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По меньшей мере 40 человек погибли при попытках нелегально пересечь границу Украины - ГПСУ

По меньшей мере 40 человек погибли при попытках нелегально пересечь границу Украины - ГПСУ

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:01  •  1925 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил о гибели 40 человек при попытках нелегально пересечь границу Украины. Большинство случаев произошли на реках, также люди погибали в горах из-за истощения и незнания местности.

По состоянию на 8 октября, по меньшей мере 40 человек потеряли жизни при попытках незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 40 человек потеряли свою жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Некоторые реки достаточно коварные, имея корни деревьев, которые человек не видит, куда ее может затянуть

- заявил Демченко. 

Также по его словам, есть случаи, когда люди фактически блуждали по труднодоступным горным местностям и не зная местности и не понимая, как им выйти из лесных чащоб.

Вероятно, переплыл Тису: на Закарпатье пограничники зафиксировали бурого медведя6 октября 2024, 09:47 • 23662 просмотра

Неоднократно пограничники спасали жизни людям, которые днями гуляли по горам, но фактически были достаточно истощенными из-за того, что шли на такие необдуманные шаги

- добавляет чиновник. 

Напомним,

Весной на Закарпатье пограничники спасли трех молодых людей, которые пытались нелегально попасть в Румынию и заблудились.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
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