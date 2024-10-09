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Великобритания предлагает временное решение для мигрантов, которые застряли на острове в Индийском океане

Великобритания предлагает временное решение для мигрантов, которые застряли на острове в Индийском океане

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:04  •  3037 просмотра

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Великобритания предложила тамильским мигрантам, которые застряли на острове Диего-Гарсия, временно переехать в Румынию. Это решение стало результатом договоренности между ООН и Великобританией по группе мигрантов, прибывших на остров в 2021 году.

Великобритания предложила десяткам тамилов, которых годами удерживали на британско-американском военном острове в Индийском океане, временный переезд в Румынию.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

ООН и Великобритания достигли договоренности о временном переселении тамильских мигрантов с острова Диего-Гарсия в Румынию. Предложение мигрантам было сделано британскими официальными лицами на острове во вторник. Мигрантам, чьи заявления о предоставлении международной защиты были одобрены, а также семьям с детьми, находящимся в лагере на острове Диего-Гарсия, будет предложен перевод на шесть месяцев в «центр безопасного убежища» в Румынии, находящийся под управлением ООН.

Контекст

Группа мигрантов, состоящая в основном из тамилов Шри-Ланки, прибыла на остров Диего-Гарсия в 2021 году после того, как их лодка была повреждена. С тех пор их удерживают на острове, пока они просят убежища.

Справка

Архипелаг Чагос, в который также входит остров Диего-Гарсия, был недавно возвращен Маврикию. Исключением является рассматриваемый остров, который является важной военной базой для планов Великобритании и США.

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Тамилы заявили, что сбежали от преследований и пытались доплыть до Канады в поисках убежища, когда их лодка попала в беду и была спасена Королевским флотом. Их утверждения были подкреплены картами, дневниковыми записями и данными GPS на борту. С тех пор тамильские семьи оказались в изоляции, и между двумя сторонами начался интенсивный процесс поиска путей разрешения ситуации.

Предложение о переезде в Румынию также предложено восьми мигрантам, которые сейчас находятся в Руанде. 

Один человек, который сейчас находится в Руанде, и которому предложили переехать в Румынию, описал это как «огромное облегчение». Другой мигрант сказал, что это был «самый счастливый день за последние три года», передает издание. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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