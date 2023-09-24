Минобороны Польши показало, как мигранты прорывают границу со стороны Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министерство национальной обороны Польши показало, как нелегальные мигранты в очередной раз пытались прорвать границу со стороны Беларуси. Об этом говорится в сообщении польского ведомства в Х (Twitter), передает УНН.
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«Нападения на польскую границу имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше. Благодаря усиленному присутствию армии на границе план России и Беларуси провалился», — написали в польском ведомстве.
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Добавим
Польша планирует достроить электронный барьер на границе с рф к началу октября 2023 года.