Польща планує добудувати електронний бар'єр на кордоні з рф до початку жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Польша планує завершити будівництво електронної огорожі на кордоні з росією до початку жовтня завершимо. Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський в ефірі TVP1, пише УНН.
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"На рубежі вересня-жовтня, тобто дуже скоро, ми будемо завершувати будівництво електронного бар'єру на кордоні з росією, навколо всього Кенігсберзького повіту", - повідомив міністр Маріуш Камінський.
Як він підкреслив, це означатиме "повний моніторинг всього кордону з росією".
Міністр також повідомив про заплановану охорону річок, які перетинають східний кордон Польщі. За його словами, цього тижня штаб Прикордонної служби оголосить тендер на встановлення електронної огорожі на річці Буг.
Довідково
У квітні розпочалося будівництво електронного бар'єру на кордоні з Кенігсберзькою областю рф. Це буде система, що складатиметься, зокрема, з понад 3 000 камер і 200 км кабелів спостереження, встановлених на відстані приблизно 199 км від Центру управління в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного загону в Кентшині. Вартість проекту становить понад 373 мільйони злотих( понад 86 млн. долларів).
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