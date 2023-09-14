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Польща планує добудувати електронний бар'єр на кордоні з рф до початку жовтня

Польща планує добудувати електронний бар'єр на кордоні з рф до початку жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. ​​Польша планує завершити будівництво електронної огорожі на кордоні з росією до початку жовтня завершимо. Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський в ефірі TVP1, пише УНН.

Цитата

"На рубежі вересня-жовтня, тобто дуже скоро, ми будемо завершувати будівництво електронного бар'єру на кордоні з росією, навколо всього Кенігсберзького повіту", - повідомив міністр Маріуш Камінський.

Як він підкреслив, це означатиме "повний моніторинг всього кордону з росією".

Міністр також повідомив про заплановану охорону річок, які перетинають східний кордон Польщі. За його словами, цього тижня штаб Прикордонної служби оголосить тендер на встановлення електронної огорожі на річці Буг.

Довідково

У квітні розпочалося будівництво електронного бар'єру на кордоні з Кенігсберзькою областю рф. Це буде система, що складатиметься, зокрема, з понад 3 000 камер і 200 км кабелів спостереження, встановлених на відстані приблизно 199 км від Центру управління в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного загону в Кентшині. Вартість проекту становить понад 373 мільйони злотих( понад 86 млн. долларів).

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