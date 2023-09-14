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Польша планирует достроить электронный барьер на границе с рф до начала октября

Киев • УНН

 • 227510 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Польша планирует завершить строительство электронного ограждения на границе с Россией до начала октября завершим. Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский в эфире TVP1, пишет УНН.

Цитата

"На рубеже сентября-октября, то есть очень скоро, мы будем завершать строительство электронного барьера на границе с Россией, вокруг всего Кенигсбергского повета", - сообщил министр Мариуш Каминский.

Как он подчеркнул, это будет означать "полный мониторинг всей границы с россией".

Министр также сообщил о запланированной охране рек, пересекающих восточную границу Польши. По его словам, на этой неделе штаб Пограничной службы объявит тендер на установку электронного ограждения на реке Буг.

Справочно

В апреле началось строительство электронного барьера на границе с Кенигсбергской областью РФ. Это будет система, состоящая, в частности, из более 3 000 камер и 200 км кабелей наблюдения, установленных на расстоянии примерно 199 км от Центра управления в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отряда в Кентшине. Стоимость проекта составляет более 373 миллионов злотых (более 86 млн. долларов).

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