Польща планує отримати майже сотню гелікоптерів Apache: Конгрес США погодив

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Конгрес США погодив продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache із радарами та озброєнням, повідомив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише УНН.

Цитата

"Маємо згоду Конгресу США на продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache із радарами та озброєнням! Тепер ми розпочинаємо переговори про ціну", - написав польський міністр у соцмережі X.

Деталі

Він зазначив, що поки процедури не будуть завершені та закуплені вертольоти не будуть доставлені до Польщі, "армія США забезпечуватиме нас Apache із власних ресурсів".

Доповнення

У квітні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Вашингтона заявляв, що розмовляв з віце-президентом США Камалою Гарріс про присутність американських військ у Польщі.

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