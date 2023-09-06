Польща планує отримати майже сотню гелікоптерів Apache: Конгрес США погодив

Цитата

"Маємо згоду Конгресу США на продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache із радарами та озброєнням! Тепер ми розпочинаємо переговори про ціну", - написав польський міністр у соцмережі X.

Деталі

Він зазначив, що поки процедури не будуть завершені та закуплені вертольоти не будуть доставлені до Польщі, "армія США забезпечуватиме нас Apache із власних ресурсів".

Доповнення

У квітні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Вашингтона заявляв, що розмовляв з віце-президентом США Камалою Гарріс про присутність американських військ у Польщі.