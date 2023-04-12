Вашингтон обговорив з Варшавою посилення своєї постійної військової присутності в Польщі

Цитата

"Віце-президент говорила про посилення постійної присутності", - наголосив він.

"Ми пам'ятаємо, що кілька років тому в Республіці Польща була гаряча дискусія про постійну присутність. Тому я дуже радий, що віце-президент не лише говорила про цю додаткову присутність кількох тисяч солдатів, а й про будівництво бази та складів для накопичення техніки, американської зброї", - пояснив глава уряду Польщі.

Обладнання, за словами прем'єра Польщі, сьогодні найважливіше. "Це показує російська агресія, з якою стикаються наші східні сусіди. І цієї техніки у Польщі буде дедалі більше", - сказав він.

Як зазначив Моравецький, під час зустрічі також згадали про будівництво протиракетного щита в Редзіково на півночі Польщі.

"Сполучені Штати повністю переконані в необхідності посилення своєї присутності в Польщі", - додав Моравецький.

Він також вказав, що Польща пропонує стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях зі Сполученими Штатами.

"Польща пропонує стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях зі Сполученими Штатами. Ця пропозиція зустрічає велике сприйняття з іншого боку", - сказав Моравецький.

Він додав що серед тем переговорів з Гарріс були питання, пов’язані з присутністю американського бізнесу та американської енергетики, а також американської оборонної промисловості на території Республіки Польща. Одним із обговорюваних проектів, як він зазначив, був проект атомної енергетики.

Доповнення

Візит Моравецького слідує за двома візитами до Польщі президента США Джо Байдена після вторгнення росії до України у лютому 2022 року. Президент України Володимир Зеленський також відвідав Варшаву з офіційним візитом минулого тижня.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року Сполучені Штати збільшили свою військову присутність у Польщі - країні на східному фланзі НАТО, яка межує з Україною та ексклавом росії Калінінградською областю.