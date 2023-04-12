Вашингтон обсудил с Варшавой усиление своего постоянного военного присутствия в Польше

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"Вице-президент говорила об усилении постоянного присутствия", - подчеркнул он.

"Мы помним, что несколько лет назад в Республике Польша была горячая дискуссия о постоянном присутствии. Поэтому я очень рад, что вице-президент не только говорила об этом дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительстве базы и складов для накопления техники, американского оружия", - пояснил глава правительства Польши.

Оборудование, по словам премьера Польши, сегодня самое важное. "Это показывает российская агрессия, с которой сталкиваются наши восточные соседи. И этой техники у Польши будет все больше и больше", - сказал он.

Как отметил Моравецкий, во время встречи также упомянули о строительстве противоракетного щита в Редзиково на севере Польши.

"Соединенные Штаты полностью убеждены в необходимости усиления своего присутствия в Польше", - добавил Моравецкий.

Он также указал, что Польша предлагает стратегическое партнерство на всех возможных уровнях с Соединенными Штатами.

"Польша предлагает стратегическое партнерство на всех возможных уровнях с Соединенными Штатами. Это предложение встречает большое восприятие с другой стороны", - сказал Моравецкий.

Он добавил что среди тем переговоров с Харрис были вопросы, связанные с присутствием американского бизнеса и американской энергетики, а также американской оборонной промышленности на территории Республики Польша. Одним из обсуждаемых проектов, как он отметил, был проект атомной энергетики.

Дополнение

Визит Моравецкого следует за двумя визитами в Польшу президента США Джо Байдена после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский также посетил Варшаву с официальным визитом на прошлой неделе.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в Польше - стране на восточном фланге НАТО, которая граничит с Украиной и эксклавом россии Калининградской областью.