Шольц пригрозив уряду Польщі відновленням прикордонного контролю через наплив мігрантів – Bloomberg

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"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування, – заявив Шольц. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", — сказав Шольц.

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Канцлер сказав, що обговорить це питання з польським урядом та підніме питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею та Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.

І Шольц, і Фейзер раніше чинили опір закликам запровадити прикордонний контроль. Ці заяви свідчать про те, що уряд змушений реагувати на зростання кількості прибулих без документів мігрантів.

Згідно з даними уряду ФРН, понад 204 000 біженців попросили притулку за перші вісім місяців поточного року. Це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

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