Шольц пригрозив уряду Польщі відновленням прикордонного контролю через наплив мігрантів – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз мігрантам та пригрозив відновити прикордонний контроль. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування, – заявив Шольц. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", — сказав Шольц.
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Канцлер сказав, що обговорить це питання з польським урядом та підніме питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею та Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.
І Шольц, і Фейзер раніше чинили опір закликам запровадити прикордонний контроль. Ці заяви свідчать про те, що уряд змушений реагувати на зростання кількості прибулих без документів мігрантів.
Згідно з даними уряду ФРН, понад 204 000 біженців попросили притулку за перші вісім місяців поточного року. Це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.
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