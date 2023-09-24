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Шольц пригрозил правительству Польши восстановлением пограничного контроля из-за наплыва мигрантов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 124234 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал польское правительство расследовать сообщения о сотнях тысяч незаконно выданных рабочих виз мигрантам и пригрозил восстановить пограничный контроль. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования, – заявил Шольц. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", — сказал Шольц.

Детали

Канцлер сказал, что обсудит этот вопрос с польским правительством и поднимет вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

И Шольц, и Фейзер ранее сопротивлялись призывам ввести пограничный контроль. Эти заявления свидетельствуют о том, что правительство вынуждено реагировать на рост количества прибывших без документов мигрантов.

Согласно данным правительства ФРГ, более 204 000 беженцев попросили убежища за первые восемь месяцев текущего года. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было арестовано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

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