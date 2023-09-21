Німеччина прийме наступну конференцію з відновлення України в червні 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Німеччина прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт в пресрелізі в середу, пише CNN, передає УНН.
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Зазначається, що рішення було ухвалено після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
За словами Штеффена Хебештрайта, конференція має відбутися в Берліні 11 червня 2024 року.
Також речник зауважив, що лідери держав провели півгодинну зустріч у середу і обговорили "політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні".
Доповнення
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Голова України подякував уряду Німеччини за військову підтримку. Водночас Шольц підтвердив незмінну солідарність Німеччини з Україною.