Зеленський зустрівся з Шольцом: говорили про ситуацію на фронті, формулу миру та відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє Офіс президента України, пише УНН.
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Глава держави подякував Німеччині за вагому довготривалу підтримку України у протидії агресії росії, окремо відзначивши нещодавні оборонні пакети та внесок у посилення протиповітряної оборони нашої країни.
Володимир Зеленський поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування «зернового коридору». Глава держави наголосив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.
Зеленський поінформував канцлера Німеччини про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.
Лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.
Нагадаємо
Уряд Німеччини підготував черговий пакет військової допомоги Україні на загальну суму в 400 мільйонів євро.