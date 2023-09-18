Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро: поки без ракет Taurus

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“Наша допомога комплексна. Крім нашої великої підтримки зброєю та матеріалами, ми навчаємо українських вояків у Німеччині. До кінця року їх буде 10 тис. У Рамштайні, наприклад, ми перевіряємо, чи можемо ми надати більше підтримки з навчанням”, — зазначив Борис Пісторіус.

Деталі

Пісторіус наголосив, що Німеччина надає Україні ту військову допомогу, що вважається найсильнішої у їхній країні. Зокрема, це і танки Leopard 2A6, та надсучасна наземна система ППО IRIS T SLM. Втім, щодо надання далекобійних ракет типу “Taurus” вони не квапляться. Кінцеве рішення по цим ракетам прийматиме федеральний уряд Німеччиною.

Міністр також відзначив, що їхня країна займає друге місце по кількості наданої Україні військової допомоги серед світових держав, що підтримують нашу державу у протистоянні збройній агресії рф.

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Зокрема, у новому пакеті допомоги для України будуть додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Крім того, Німеччина надасть захищені транспортні засоби та системи розмінування для рятувальників. А також теплий одяг на зиму, генератори електроенергії та тепла.

Додатково

Українська конференція у Рамштайні запланована на вівторок 19 вересня. Втім, міністра оборони Німеччини там не буле. Згідно з даними ЗМІ, і міністра дяагностували коронавірус.