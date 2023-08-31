Наступне засідання Рамштайн відбудеться 19 вересня

Цитата

«Міністр Остін (голова Пентагону Ллойд Остін – ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США», – повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Зазначається, що попереднє, 14-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося 18 липня. Тоді, за даними українського Міноборони, у фокусі були ППО, боєприпаси та броня для України.

Доповнення

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн" відбудеться на авіабазі у Німеччині орієнтовно між 17-20 вересня у очному форматі.