Наступне засідання Рамштайн відбудеться 19 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у форматі офлайн 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ВПС США в Європі, передає УНН.
Цитата
«Міністр Остін (голова Пентагону Ллойд Остін – ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США», – повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил США в Європі.
Зазначається, що попереднє, 14-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося 18 липня. Тоді, за даними українського Міноборони, у фокусі були ППО, боєприпаси та броня для України.
Доповнення
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн" відбудеться на авіабазі у Німеччині орієнтовно між 17-20 вересня у очному форматі.