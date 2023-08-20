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Резніков розповів, коли орієнтовно буде наступний «Рамштайн»

Резніков розповів, коли орієнтовно буде наступний «Рамштайн»

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн" відбудеться на авіабазі у Німеччині орієнтовно між 17-20 вересня у очному форматі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю 24 каналу, передає кореспондент УНН.

На запитання чи відома дата наступного “Рамштайну”, Резніков відповів: “Відома. Орієнтовно це буде на тижні між 17 вереснем по 20 вересня. Це буде оцей тиждень. Він буде очним, офлайн”.

Він повідомив, що зустріч буде на авіабазі Рамштайн у Німеччині та назвав теми обговорення.

“Насправді ключові питання можу зараз вам озвучити, тому що принципово вони особливо не змінюються. Все одно пріоритетом № 1 для нас з вами залишається протиповітряна оборона зі всіма її складовими. Більше систем, більше ракет, більше радарів, плюс авіація, як частина протиповітряної оборони”, — сказав Резніков.

За його словами, також пріоритетом є артилерія та амуніція до неї — боєприпаси.

“Третя річ, як я кажу „сталевий кулак“ — бронетехніка всіх видів. Від бронетранспортерів, броневиків, танків, броньованих Medevac, тобто автомобілів для евакуації поранених й всі види запчастин до них. Ми вже працюємо над майбутньою концепцією Сил оборони України. Ц5е означає, що наші партнери мають розуміти, як їм горизонт планування довгий визначати в себе. Свої бюджети, розгонку свого виробництва, бо вони будуть нас підтримувати”, — розповів Резніков.

Окрім того, пріоритетом є підготовка наших військовослужбовців, оновлення бригад, формування нових бригад.

Доповнення

14-е засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі “Рамштайн”) було 18 липня у віртуальному форматі.

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