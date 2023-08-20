Резников рассказал, когда ориентировочно будет следующий "Рамштайн"

На вопрос известна ли дата следующего “Рамштайна”, Резников ответил: “Известна. Ориентировочно это будет на неделе между 17 сентября по 20 сентября. Это будет вот эта неделя. Она будет очной, офлайн”.

Он сообщил, что встреча будет на авиабазе Рамштайн в Германии и назвал темы обсуждения.

“На самом деле ключевые вопросы могу сейчас вам озвучить, потому что принципиально они особо не меняются. Все равно приоритетом № 1 для нас с вами остается противовоздушная оборона со всеми ее составляющими. Больше систем, больше ракет, больше радаров, плюс авиация, как часть противовоздушной обороны”, — сказал Резников.

По его словам, также приоритетом является артиллерия и амуниция к ней — боеприпасы.

“Третья вещь, как я говорю „стальной кулак“ — бронетехника всех видов. От бронетранспортеров, броневиков, танков, бронированных Medevac, то есть автомобилей для эвакуации раненых и все виды запчастей к ним. Мы уже работаем над будущей концепцией Сил обороны Украины. Это означает, что наши партнеры должны понимать, как им горизонт планирования длинный определять у себя. Свои бюджеты, разгон своего производства, потому что они будут нас поддерживать”, — рассказал Резников.

Кроме того, приоритетом является подготовка наших военнослужащих, обновление бригад, формирование новых бригад.

Дополнение

14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”) было 18 июля в виртуальном формате.