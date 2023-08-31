Следующее заседание Рамштайн состоится 19 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в формате офлайн 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВВС США в Европе, передает УНН.
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«Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин – ред.) снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», – сообщили в пресс-службе Военно-Воздушных сил США в Европе.
Отмечается, что предыдущее, 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», состоялось 18 июля. Тогда, по данным украинского Минобороны, в фокусе были ПВО, боеприпасы и броня для Украины.
Дополнение
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн" состоится на авиабазе в Германии ориентировочно между 17-20 сентября в очном формате.