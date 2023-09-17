Глава НАТО закликав Німеччину збільшити витрати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Німеччина має значно збільшити видатки на оборону на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
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«Під час холодної війни, коли правили Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили від трьох до чотирьох відсотків обсягу економічного виробництва. Ми зробили це тоді, і сьогодні ми повинні зробити це знову", - закликав Столтенберг в інтерв'ю медіа-групі Funke.
Він зазначив, що аналогічна ситуація склалася в його рідній країні, Норвегії, де витрати на оборону не досягли цільового показника у 2%, взятого на себе державами-членами НАТО.
Столтенберг сказав, що за роки свого перебування на посаді глави норвезького уряду він знав, "як складно виділяти більше грошей на оборону, коли потрібні вищі витрати на охорону здоров'я, освіту або інфраструктуру".
Так, незабаром після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв виділити 100 мільярдів євро (106,7 мільярда доларів) бюджету на 2022 рік на військові витрати і пообіцяв виділити 2% ВВП на оборону.
Доповнення
Раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг наголошував на необхідності, щоб союзники виділили не менше 2% ВВП на оборону.