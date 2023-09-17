Глава НАТО призвал Германию увеличить расходы на оборону

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«Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от трех до четырех процентов объема экономического производства. Мы сделали это тогда, и сегодня мы должны сделать это снова", - призвал Столтенберг в интервью медиа-группе Funke.

Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась в его родной стране, Норвегии, где расходы на оборону не достигли целевого показателя в 2%, взятого на себя государствами-членами НАТО.

Столтенберг сказал, что за годы своего пребывания на посту главы норвежского правительства он знал, "как сложно выделять больше денег на оборону, когда необходимы более высокие расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру".

Так, вскоре после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал выделить 100 миллиардов евро (106,7 миллиарда долларов) бюджета на 2022 год на военные расходы и пообещал выделить 2% ВВП на оборону.

Дополнение

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость, чтобы союзники выделили не менее 2% ВВП на оборону.