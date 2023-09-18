Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро: пока без ракет Taurus

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“Наша помощь комплексная. Помимо нашей большой поддержки оружием и материалами, мы обучаем украинских воинов в Германии. До конца года их будет 10 тыс. В Рамштайне, например, мы проверяем, можем ли мы предоставить больше поддержки с обучением”, — отметил Борис Писториус.

Детали

Писториус подчеркнул, что Германия предоставляет Украине ту военную помощь, которая считается самой сильной в их стране. В частности, это и танки Leopard 2A6, и сверхсовременная наземная система ПВО IRIS T SLM. Впрочем, по предоставлению дальнобойных ракет типа “Taurus” они не торопятся. Окончательное решение по этим ракетам будет принимать федеральное правительство Германии.

Министр также отметил, что их страна занимает второе место по количеству предоставленной Украине военной помощи среди мировых государств, поддерживающих наше государство в противостоянии вооруженной агрессии рф.

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В частности, в новом пакете помощи для Украины будут дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Кроме того, Германия предоставит защищенные транспортные средства и системы разминирования для спасателей. А также теплую одежду на зиму, генераторы электроэнергии и тепла.

Дополнительно

Украинская конференция в Рамштайн запланирована на вторник 19 сентября. Впрочем, министра обороны Германии там не будет. Согласно данным СМИ, и министра диагностировали коронавирус.