Зеленский встретился с Шольцом: говорили о ситуации на фронте, формуле мира и восстановлении Украины

Детали

Глава государства поблагодарил Германию за весомую долговременную поддержку Украины в противодействии агрессии России, отдельно отметив недавние оборонные пакеты и вклад в усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Владимир Зеленский проинформировал Олафа Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования «зернового коридора». Глава государства подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Зеленский проинформировал канцлера Германии о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

Лидеры уделили внимание подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Германии летом 2024 года.

Напомним

Правительство Германии подготовило очередной пакет военной помощи Украине на общую сумму в 400 миллионов евро.