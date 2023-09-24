Міноборони Польщі показало, як мігранти проривають кордон з боку Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Міністерство національної оборони Польщі показало, як нелегальні мігранти вкотре намагалися прорвати кордон з боку Білорусі. Про це йдеться у повідомленні польського відомства в Х (Twitter), передає УНН.
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«Напади на польський кордон мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі. Завдяки посиленій присутності армії на кордоні план росії та Білорусі провалився», — написали у польському відомстві.
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Нагадаємо
Польща планує добудувати електронний бар'єр на кордоні з рф до початку жовтня 2023 року.