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Новий глава МВС Франції говорить про необхідність обмеження міграції

Новий глава МВС Франції говорить про необхідність обмеження міграції

Київ • УНН

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Брюно Ретайо, новий міністр внутрішніх справ Франції, запропонував зменшити імміграцію та обмежити пільги для нелегальних мігрантів. Він планує оприлюднити нові заходи стримування міграції протягом кількох тижнів.

Новий глава Мінстерства внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо запропонував зменшити іміграцію до країни та почати з відміни льгот, до яких мали доступ нелегальні мігранти. Про це УНН пише з посиланням на Bild.

Деталі

Він пропонує обмежити пільги щодо так званої державної медичної допомоги (АМЕ), яка дозволяє нелегальним мігрантам отримувати медичну допомогу за певних умов. За словами нового французького міністра внутрішніх справ, мета скорочення пільг - відлякати мігрантів, для яких Франція "надто приваблива порівняно з іншими країнами".

Використовую всі наявні засоби для скорочення імміграції

- сказав міністр в інтерв’ю радіо Europe1.

Він вважає неможливим належним чином інтегрувати, гідно розміщувати і навчати щорічний потік на рівні 470 тис. мігрантів, як було минулого року.

Нові заходи у сфері стримування міграції він пообіцяв оприлюднити протягом декількох тижнів. А також допустив, що може використати міністерські укази для втілення своїх пропозицій, якщо їх не схвалить парламент, оскільки міністр "має значні регуляторні повноваження".

Нагадаємо

У Великій Британії пройшли ультраправі протести проти мігрантів. Натомість тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти їм. Акції відбуваються у багатьох містах країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.

Шольц заявив про потребу Німеччини в іммігрантах на тлі дебатів про міграційну політику 11.09.24, 16:42 • 31864 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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